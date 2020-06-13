Çinli genç karantinada 102 kilo aldı

Çin’in Wuhan kentinde Covid-19 salgını nedeniyle karantina sürecinde evde kalan 26 yaşındaki genç 102 kilo alarak, 279 kiloya yükseldi. Wuhanlı adamın Hubei eyaletinin en ağır insanı olduğu açıklandı.

Covid-19 salgının ilk kez görüldüğü yer olan Çin’in Wuhan kentinde yaşayan 26 yaşındaki genç, karantina sürecinde 102 kilogram alarak 279 kilograma yükseldi. Zhou soyadlı Wuhanlı adamın kentin bağlı olduğu Hubei eyaletinin en ağır insanı olduğu belirtildi. Wuhan Üniversitesi’ne bağlı Zhongnan Hastanesi’nden Metabolizma Hastalıkları uzmanı Dr. Li Zhen, “Daha evvel 150-200 kilogram ağırlığındaki aşırı kilolu insanlar gördüm, ancak Zhou’yu ilk gördüğümde şoke oldum. Bu kadar kilolu birini daha önce görmemiştim” dedi.

Karantina dönemi boyunca evde yemek yemek ve uyumak dışında hiçbir şey yapmadığını söyleyen Zhou, vücudunun süratle değiştiğini fark ettiğini belirtti. Zhou, kilo aldıktan sonra artık eski kıyafetlerini giyemediğini ve bacakları vücudunu taşıyamadığı için destek olmadan ayağa kalkamadığını dile getirdi. Mayıs ayı sonunda aşırı kiloları yüzünden rahat nefes alamayan ve 48 saat boyunca uyuyamayan Zhou, acil servisi arayarak yardım istedi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ağırlığı ölçülen Zhou’nun ağırlığının 278 kilogramı geçtiği belirtildi.

Doktor Li Zhen, genç adamın kalp ritminde ve solunumunda ciddi sorunlar bulunduğunu, hastaneye kaldırılmamış olsaydı ani bir ölüm meydana gelmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi. Zhou’nun bir haftalık tedavinin ardından solunumundaki düzensizliğin giderildiği, uyku süresinin de nispeten yükseltildiği kaydedildi.

Zhou’nun bu aşamada ameliyat edilmesinin çok riskli olduğunu belirten Doktor Li, hastaya öncelikle diyet yoluyla kilo verdirmek için çalışacaklarını söyledi. Li, Çinli gencin kilosundaki ani artışın genetik faktörler ve endokrin sistemindeki bozukluktan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.