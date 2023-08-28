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Dünya Çinli garson robotlar o ülkede kriz çıkardı!
Dünya

Çinli garson robotlar o ülkede kriz çıkardı!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 10:24:00 -
Çinli garson robotlar o ülkede kriz çıkardı!

Güney Kore'de restoranların robot garsonları tercih etmeye başlamasıyla ülkede istihdam sorunu baş gösterdi.

Ucuz Çinli robot garsonların akını, Seul'ün azalan nüfusu ve Çinli teknoloji şirketlerinin artan rekabetiyle boğuştuğu Güney Kore'de endişeye yol açtı.

NTV'de yer alan habere göre, yemekleri müşterilerin masalarına götürüp getiren robotlar, istihdam sorununa yol açıyor. Öte yandan artan ücretler nedeniyle Güney Koreli restoran işletmecileri robotları tercih ediyor.

Korona virüs salgınının ardından pek çok müşteri "temassız hizmet" tercihini dile getirdi.

Seul'ün doğusundaki İtalyan restoranında bir robot kullanan Kwon Hyang-jin, "Artık insanları işe alma konusunda endişelenmeme gerek yok. Asla hastalanmıyor ya da iş yükünden şikayet etmiyor." dedi

Çinli robotlar, Korelilerden daha ucuz

Kore Robot Endüstrisi Birliği'ne göre, geçen yıl Kore restoranlarında 2021 yılına göre yüzde 67 artışla yaklaşık 5.000 sunucu robot faaliyet gösteriyordu. Bu sayının bu yıl iki katına çıkarak 10.000'e ulaşması bekleniyor.
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Ancak gelişen pazara denizaşırı şirketler hakim; Çinli üreticiler geçen yıl Güney Kore'de aktif olan sunucu robotların yüzde 70'inden fazlasını üretti.

Fiyatları 10 milyon Won (7.460 dolar) ile 30 milyon Won arasında değişen Çinli robotlar, Korelilerden beşte bir oranında daha ucuz olabiliyor.

Güney Kore ilk sırada

Uluslararası Robotik Federasyonu'na göre Güney Kore, Japonya'daki 399, Çin'deki 322 ve ABD'deki 274 robotla karşılaştırıldığında, 10.000 imalat çalışanı başına 1.000 endüstriyel robotla dünyadaki en yüksek "robot yoğunluğuna" sahiptir.

Robotlar Kore'nin otomobil ve yarı iletken fabrikalarında yaygın olarak kullanılıyor, ancak günlük yaşamın da giderek daha görünür bir parçası haline geliyorlar.

Satışların katlanması bekleniyor

Nisan ayında Kore parlamentosu teslimat robotlarının kaldırımlarda çalışmasına ve kamuya açık alanlara girmesine izin veren yasayı kabul etti. Geçtiğimiz ay Seul'de Eğitim Müdürlüğü, yemek pişirme robotlarının devlet okullarında yemek hazırlaması için bir pilot uygulama başlattı.

Kore Bilim ve Teknoloji Bilgi Enstitüsü'ne göre, Güney Kore hizmet robotları pazarının bu yıl 530 milyon dolar olan satışlarını neredeyse ikiye katlayarak 2026 yılında 1 milyar dolara çıkarması ve yıllık ortalama yüzde 23 artış göstermesi bekleniyor.

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