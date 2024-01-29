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Otomotiv Çinli elektrikli otomotiv devi firmalar Türkiye planlarını duyurdu! Beklenmedik karar: Yüzden fazla Türk şirketi...
Otomotiv

Çinli elektrikli otomotiv devi firmalar Türkiye planlarını duyurdu! Beklenmedik karar: Yüzden fazla Türk şirketi...

Yeniakit Publisher
2024-01-29 17:20:00 -
Çinli elektrikli otomotiv devi firmalar Türkiye planlarını duyurdu! Beklenmedik karar: Yüzden fazla Türk şirketi...

Uluslararası alanda Türkiye pazarına giriş yapan Çinli elektrikli otomobil firmaları yeni hazırlanan tebliğdeki maddeler nedeniyle planlarını ya rafa kaldırdı ya da revize ettikleri bilgisi veridi. Türk şirketleri şokta!

Türkiye pazarına giriş yapan Çinli elektrikli otomobil firmaları yeni hazırlanan tebliğdeki maddeler nedeniyle planlarını ya rafa kaldırdı ya da revize etti. Türk şirketleri için yeni gelen haberin detayları ise şöyle;

Türkiye’de hızla büyüyen Çinli elektrikli otomobillerin önünü kesmek için hazırlanan tebliğ işe yaradı. Birbiri ardına Türkiye’de lansman yapan Çinli markalar frene bastı. Bazıları Türkiye planlarını şimdilik rafa kaldırırken, bazıları da planlarını revize etmek zorunda kaldı. 2023 son çeyreğinde Türkiye otomotiv pazarına Atto 3 modeliyle giriş yapan Çinli BYD, D-SUV segmentinde yer alan yeni modeli SEAL U’nun şarj edilebilir hibrit versiyonunu getirmeye karar verdi. Elektrikli araçların ithaline ilişkin yürürlüğe giren tebliğin ardından farklı bir süreç yönetmeye başladıklarını belirten BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Ürün stratejimizde değişiklikler yapmak durumunda kaldık ve bazı modellerin lansman tarihlerini öne çektik” dedi.

Sabah’tan Ufuk Sandık’ın haberine göre, BYD’nin Türkiye pazarı için öncelik tanıdığını ifade eden Ergun, şöyle devam etti: “Fabrika, üretim planlamasını kısa sürede değiştirerek Türkiye için esnek bir yaklaşım ortaya koymuş oldu. Bu sayede şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip BYD SEAL U DM-i modelimizi, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa’da ilk olarak satışa sunan ülke olmaya hazırlanıyoruz.” Yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan şarj edilebilir hibrit BYD SEAL, dört silindirli 72kW’lık 1.5 litrelik benzinli motoru, 145 kW’lık elektrikli motorla buluşturuyor. 18.3 kWs Blade Bataryası’na sahip model, elektrikli otomobiller gibi şarj ediliyor ve 80 km elektrikli sürüşe izin veriyor. Şehir içinde 110 km menzile kadar elektrikli olarak kullanılan model, bataryası boşaldığında benzinli motorla yol alıyor.

Tebliğin çatı kararının doğru olduğunu düşündüklerini belirten Ergun, şunları söyledi: “Markalar Türkiye için gerekli hazırlıkları yapmadan Türkiye pazarına girmemeli. Bir iki madde dışında çok da yanlış bir şey yok içinde. Ancak, distribütörün 20 adet servis kurmasının maliyetli ve verimli olmadığını görüyoruz. Bir bayinin yanına distribütörün servis açması da çok uygun değil. Tebliğin tüm maddelerinin netleşmesini yakından takip ediyoruz ve bu detayları anlayarak gereklilikleri yerine getirecek şekilde uygun yatırımları yapmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde netleşmeyebilir. Zaman içinde kurumlarla görüşerek bunu çözeceğimizi tahmin ediyoruz. Bu sırada da şarj edilebilir hibrit çalışmalarına devam edeceğiz.”

paraanaliz'e göre: 2023’de Türkiye otomotiv pazarında toplam 104 bin 804 adet hibrit otomobil satıldı. Hibritlerin pazar payı yüzde 10.8 oldu. Tam hibrit satışları 26 bin 810, yarı hibritlerin satışları 75 bin 129 adet, şarj edilebilir hibritlerin satışları ise 2 bin 477 adet olarak gerçekleşti. Avrupa’da büyük ilgi gören şarj edilebilir hibritler, markalar tarafından yüksek fiyatları nedeniyle Türkiye’ye getirilmiyor. Birkaç markanın az sayıdaki şarj edilebilir hibrit modelleri pazarda satılıyor.
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