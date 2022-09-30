Cinlerin bile korktuğu kabile Cühenna! Özellikleri sizi bu gece uyutmayacak

İnsanların en çok merak ettiği konuların başında cinlerin olup olmadığı hakkındaki konular geliyor. Cinler hakkında bugüne kadar yazılmış binlerce yazı ve hikaye olması, konuyu daha da ilginçleştiriyor. Bu hikayeler arasından bazıları ise insanoğlunu hayli ürkütüyor. İşte o hikayelerden biri, cinlerin bile korktuğu kabile olarak tanımlanan Cühenna kabilesinin hikayesi...

Tüm kabile insanlardan nefret ediyor

Cühenna hakkında anlatılan şu şekilde: "Cühenna kabilesi o kadar korkunç bir kabile ki, diğer kabileler bile bu kabileden nefret ederler. Bu kabilede asla iyi bir varlığa denk gelemezsiniz. Tüm kabile insanlardan nefret ederler. Büyü yapan kişilere destek çıktıkları söylense de karşılığında korkunç şeyler yapmaya zorlarlar. Ve bunu yapmayı reddedince illüzyon ile yine de yaptırırlar. Emirlerine uymadığınız anda ise ya korkunç bir ölüm ya da delirme evresi sizi bekliyor demektir.

Köyleri artık haritada yok

Eğer mümkünse kabile ismini, hiç söylememenizi hatta düşünmemeniz tavsiye edilir. Bu kabile öyle bir kabile ki, eğer sonunuz hakkında ölüm kararı alınmışsa, sadece siz değil sizle bağı olan her insan ölür. Cühenna kabilesi asla sabırlı değildir. Ya onların dediği olur, ya da olur. Bu kabile için başka bir cevap yoktur. Olması da imkansızdır. Yıllar yıllar önce haritalarda görünen Cühenna köyü, uzun zamandır haritalarda yer almıyor.

Gizem devam ediyor

Hala kayıp olan bu köy, tüm gizemlerini içerisinde taşıyor. Bir rivayete göre o köy isminden ötürü, Cühenna kabilesi tarafından korunuyor. Bu kadar korkunç olan bu kabile , aynı zamanda insanlarla iletişime geçiyor. Ve dünya üzerinde de Cühenna köyünde barınıyorlar. Rüyalara kadar girebilen bu kabile insanlar için asla merhamet etmiyor. Siz siz olun bu kabile konusu adı altında geçen bir film bile izlemeyin...

Kaynak: Cinnet-i Alem