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Çinko hangi gıdalarda vardır?

Yetişkin bir insanın vücudunda ortalama olarak 2-3 gram kadar çinko minerali bulunmaktadır. Mineralin vücutta gerçekleşen çeşitli olaylarda görevleri vardır.

03 Temmuz 2018 Salı 09:55
Çinko hangi gıdalarda vardır?

Vücuttaki bazı enzimlerin aktivitesi için gereklidir. Yaklaşık 100 kadar enzimin aktivasyonu için gereklidir.

Gen tanımlanmasında rol oynar.

Antioksidan özellikğe sahip bir mineraldir.

Bilişsel işlev ve sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını sağlar.

Hücre bölünmesinde görev alır.

İnsülin hormonunun bileşiminde yer alır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağ dokusu ve kollojen sentezinde görevleri olduğundan, yara iyileşmesi için gereklidir.

Yetersizliğinde; hipogonodizm, dwarfism (cücelik), hipogosi, immün sistemde bozukluklar, yaşlılıktaki kronik hastalıklar, akrodermit enteropati ve malabsorpsiyon gibi hastalıklar görülür. Fazla kalsiyum alımı, sert su kullanımı, diyet posası özellikle kepek ve kazein mineralin emilimini olumsuz yönde etkiler ve eksikliğinin oluşumuna neden olabilir.

Fazla alımında toksik etki görülür. Fazla alımda bakır emiliminde bozukluk oluşturur. En önemli toksik etkisine böbrek hastalarında rastlanır ve anemi, ateş ve merkezi sinir sistemi bozuklukları gibi durumlar ortaya çıkar. Günlük 50 mg'dan fazla alımı yan etki oluşumuna neden olabilir.

Çinko vücutta fazla depo edilmeyen ve vücuttan kolay atılabilen bir mineraldir. Bu sebeple mineralin hergün alımında fayda vardır. Mineralin en zengin kaynaklarını deniz ürünleri oluşturur. Et ve yumurta bunu takip eder.

Bitkisel kaynaklardan tahıllar ve baklagillerde zengin çinko kaynaklarıdır. Günlük ortalama çinko ihtiyacı yetişkinlerde 12- 15 mg, çocuklarda 10- 15 mg ve bebeklerde 5 mg 'dır.

BAZI BESİNLERDE ÇİNKO İÇERİKLERİ (100 GRAM İÇİN);

Büyükbaş hayvan eti; 5 mg

İstiridye; 7 mg

Karides; 2- 3 mg

Yumurta; 1- 2 mg

Peynir; 2- 4 mg

Kuru fasulye; 3 mg

Mısır; 2- 3 mg

Kaju fıstığı; 5,3 mg

100 gram kabak çekirdeğinde günlük çinko ihtiyacının tamamı vardır.

1 avuç badem ve 1 avuç yer fıstığ yaklaşık olarak 1mg çinko içeriğine sahiptir.

Sebzeler çok iyi çinko kaynakları dağillerdir ancak bazı sebzeler yüksek oranda çinko içerirler. Bu sebzeler; ıspanak, mantar, kuşkonmaz, bamya ve yeşil bezelyedir.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:55
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