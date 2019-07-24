Çinko eksikliğinin 17 belirtisi

Uzmanlar, dünya nüfusunun yaklaşık %25’inde, yani yaklaşık 2 milyar insanda çinko eksikliği olduğunu tahmin ediyorlar. Bunun nedeni olarak, insanların beslenme yoluyla çinko alımının yetersiz düzeyde olması gösteriliyor.

Çinko eksikliğinin belirtileri

Çinko vücudunuz tarafından hücre üretimi ve bağışıklık fonksiyonlarında kullanılır. Çinko hakkında öğrenilecek daha çok şey var, ancak çinkonun büyümenin, cinsel gelişimin ve üremenin önemli bir parçası olduğunu biliyoruz.

Çinko eksikliği olduğunda, vücudunuz sağlıklı yeni hücreler üretemez. Bu durumda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

Tat ve koku kaybı

Anoreksiya (iştah eksikliği veya kaybı)

İlgisizlik

Ataksik yürüyüş (koordinasyonsuz hareketler)

Bağışıklık sistemi zayıflığı

Depresyon

İshal

Aşırı saç dökülmesi

Tik (istemsiz kas hareketi)

Bilişsel işlev bozukluğu

Hafıza zayıflığı

Gece görme yeteneğinin azalması

Yara iyileşmelerinin uzun sürmesi

Prostatizm (idrar kesesini tam boşaltamama, kesede hala idrar hissi, sık idrara çıkma, idrar yapma süresinin uzaması, kesik kesik idrar yapma)

Konuşma bozukluğu

Egzama, dermatit vb. cilt sorunları

Tırnaklarda beyaz lekelenme

Çinko eksikliği risk faktörleri

Çinko eksikliği en yüksek olan insanlar, emziren anneler ve daha büyük yetişkinlerdir. Hamile kadınların normalden daha fazla çinkoya ihtiyaçları vardır. Çünkü gelişmekte olan bebeğe yardım etmek için vücutlarındaki çinko kullanılır.

Düzenli alkol kullananlar da çinko eksikliği riski altındandır. Bazı araştırmalar, alkolün vücudun çinko sindirmesini zorlaştırdığını göstermektedir.

Çinko eksikliği nasıl ölçülür?

Çinko, vücudunuzdaki hücreler arasında eser miktarda dağılır ve bundan dolayı basit bir kan testi ile tespit edilmesi zordur. Doktorunuz çinko eksikliğinden şüpheleniyorsa, doğru bir teşhis için kan plazmasını test etmesi gerekir. Çinko eksikliği için diğer testler arasında idrar testi ve saç teli analizi bulunur.