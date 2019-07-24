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Çinko eksikliğinin 17 belirtisi

Çinko eksikliği, birçok sağlık sorununa katkıda bulunan dünya genelinde yaygın bir sorundur. Çinko olmadan vücudumuzun hücresel düzeyde zarar göreceğini biliyor muydunuz? Çinko, bağışıklık sistemimizin enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan ve güçlü kemikler, kaslar, doku ve kan için gerekli proteinleri oluşturmaya yardımcı olan temel minerallerden biridir. Aynı zamanda göz sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Peki, vücudumuzda yeterince çinko olmadığında neler olur? İşte çinko eksikliği belirtileri…

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
Çinko eksikliğinin 17 belirtisi

Uzmanlar, dünya nüfusunun yaklaşık %25’inde, yani yaklaşık 2 milyar insanda çinko eksikliği olduğunu tahmin ediyorlar. Bunun nedeni olarak, insanların beslenme yoluyla çinko alımının yetersiz düzeyde olması gösteriliyor.

Çinko eksikliğinin belirtileri

Çinko vücudunuz tarafından hücre üretimi ve bağışıklık fonksiyonlarında kullanılır. Çinko hakkında öğrenilecek daha çok şey var, ancak çinkonun büyümenin, cinsel gelişimin ve üremenin önemli bir parçası olduğunu biliyoruz.

Çinko eksikliği olduğunda, vücudunuz sağlıklı yeni hücreler üretemez. Bu durumda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

  • Tat ve koku kaybı
  • Anoreksiya (iştah eksikliği veya kaybı)
  • İlgisizlik
  • Ataksik yürüyüş (koordinasyonsuz hareketler)
  • Bağışıklık sistemi zayıflığı
  • Depresyon
  • İshal
  • Aşırı saç dökülmesi
  • Tik (istemsiz kas hareketi)
  • Bilişsel işlev bozukluğu
  • Hafıza zayıflığı
  • Gece görme yeteneğinin azalması
  • Yara iyileşmelerinin uzun sürmesi
  • Prostatizm (idrar kesesini tam boşaltamama, kesede hala idrar hissi, sık idrara çıkma, idrar yapma süresinin uzaması, kesik kesik idrar yapma)
  • Konuşma bozukluğu
  • Egzama, dermatit vb. cilt sorunları
  • Tırnaklarda beyaz lekelenme

Çinko eksikliği risk faktörleri

Çinko eksikliği en yüksek olan insanlar, emziren anneler ve daha büyük yetişkinlerdir. Hamile kadınların normalden daha fazla çinkoya ihtiyaçları vardır. Çünkü gelişmekte olan bebeğe yardım etmek için vücutlarındaki çinko kullanılır.

Düzenli alkol kullananlar da çinko eksikliği riski altındandır. Bazı araştırmalar, alkolün vücudun çinko sindirmesini zorlaştırdığını göstermektedir.

Çinko eksikliği nasıl ölçülür?

Çinko, vücudunuzdaki hücreler arasında eser miktarda dağılır ve bundan dolayı basit bir kan testi ile tespit edilmesi zordur. Doktorunuz çinko eksikliğinden şüpheleniyorsa, doğru bir teşhis için kan plazmasını test etmesi gerekir. Çinko eksikliği için diğer testler arasında idrar testi ve saç teli analizi bulunur.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
  1. Tat ve koku kaybı
  2. Anoreksiya
  3. İlgisizlik
  4. Ataksik yürüyüş
  5. Bağışıklık sistemi zayıflığı
  6. Depresyon
  7. İshal
  8. Aşırı saç dökülmesi
  9. Tik
  10. Bilişsel işlev bozukluğu
  11. Hafıza zayıflığı
  12. Gece görme yeteneğinin azalması
  13. Yara iyileşmelerinin uzun sürmesi
  14. Prostatizm
  15. Konuşma bozukluğu
  16. Egzama
  17. dermatit
  18. cilt sorunları
  19. Tırnaklarda beyaz lekelenme
  20. Çinko eksikliği risk faktörleri
  21. Çinko eksikliğinin belirtileri
  22. Çinko eksikliği nasıl ölçülür?
  23. çinko eksikliği

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