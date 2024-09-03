Çinko Demir, kalsiyum fark etmiyor, hepsi bir anda depolanıyor! Listede yerini aldı: Faydasını duyan koşuyor

Bazı kuruyemişlerin içerisinde bulunan çinko, demir, kalsiyum vücudumuz için çok sağlıklı minerallerdir. Bu kuru meyveleri tükettiğinizde takviye ilaçlara bile gerek kalmayacak. İşte ıslatınca faydasını artıran kuruyemişler.

Badem

Badem, antioksidan bakımından zengindir. Islatıldığında bu antioksidanların faydası artacaktır. E vitamini bakımından zengin olan badem, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve cilt sağlığını destekleyebilir. Sindirimi hızlandırır ve tokluk hissi sağlar. Ortalama 8-12 saat ıslatabilirsiniz.

Islatılmış bademlerin çiğnenmesi daha kolay olabilir. Mide için daha faydalı olan bu durum en çok sindirim hassasiyeti yaşayan kişileri sevindirebilir. Böylece hem sağlık faydalarından daha fazla yararlanacaksınız hem de mide problemi yaşamayacaksınız.

Ceviz

Kalp sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan ceviz, beyin sağlığı için de çok faydalıdır. Suda bekletildiğinde tanen içeriği azalır. Suda bekletme işlemi cevizleri daha acı bir hale getirse de çinko, demir, kalsiyum gibi besinlerin emilimini artıracaktır.

Kaju

Magnezyum, bakır ve fosfor gibi önemli mineraller içeren kaju, faydalı bir protein kaynağıdır. Kas yapımını destekleyen bu kuruyemiş ıslatılmaya ihtiyaç duymayabilir. Çiğ kajular daha yumuşak ve kolay sindirilebilir bir haldedir. Üzerindeki kremsi doku sayesinde zorlanmadan tüketilebilir.

Keten Tohumu

Kuruyemiş kategorisinde olmasa da bu faydalı besin ıslatıldığı zaman ekstra fayda sağlıyor. Keten tohumunu 2-3 saat veya gece boyunca suda bekletebilirsiniz. Fitik asidin parçalanması, demir, çinko ve kalsiyum gibi minerallerin daha iyi emilmesini sağlar. Islatma sürecinde enzimlerin aktive edilmesi, besinleri çok daha kolay yemenizi sağlar.

Chia tohumu

Chia tohumlarının doğru kullanımı ve ıslatma süresi büyük önem taşır. Faydalı miktarı oluşturamadığınızda şişkinlik gibi sorunlar yaratabilir. Bu nedenle uzmanlar tek başına tüketmek yerine suda ıslatılması gerektiğini düşünüyor. Ancak şişeceği için az miktarda eklemeniz yeterli olacaktır.

İçerisindeki lifler kan şekerini kontrol altında tutabilir. Ayrıca tokluk hissi veren bu besin bağışıklık fonksiyonlarını düzenler ve kemik sağlığını destekleyen magnezyum barındırır.

Kuru üzüm

Bol enerji sağlayan kuru üzüm doğal şeker kaynaklarından biridir. Tüketmeden önce suda beklettiğiniz zaman sindirim sıkıntılarına ve kabızlığa iyi gelecektir. Bekletme işlemi kuru üzümleri yeniden nemlendirip sindirimi kolaylaştırır.

Aynı zamanda ıslatılmış kuru üzümler kuru üzümlere oranla daha düşük bir glisemik indekse sahiptir. Kan şekeri seviyenizi yönetmek için beslenme rutinine ıslatılmış kuru üzümü dahil edebilirsiniz. Ancak aşırı tüketmemekte fayda var.