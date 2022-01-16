Çin’in zulmü bitmiyor

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Çin ailesini parçaladığı kendisi de Çin zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan 21 yaşındaki Mağfiret Emin yaşadıklarını Akit’e anlattı. 2015’de Türkiye’ye gelen Emin hala toplama kamplarında bulunan başta abisi Raşit ve amcalarından haber alamadığını anlatırken babaannesinin toplama kampında hayatını kaybettiğini söylediğinde sesi titreyerek, gözleri doldu. Emin ailesinden kalan son fotoğraf bizimle paylaşırken, “Amcam Zahir Abdullah iş adamı, 4 çocuk babası. İş yerinde namaz kıldı diye 16 senelik hapis cezası verildi. Elimize hiçbir suçlama dilekçesi dahil vermedi. Bugüne kadar onun da hali ne durumda, nereye koydular bilmiyorum, çünkü hiçbirinden haber alamıyorum” ifadelerini kullandı.