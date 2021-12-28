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Dünya Çin'in yer gözlem uydusu "ZY-1 02E" veri aktarmaya başladı
Dünya

Çin'in yer gözlem uydusu "ZY-1 02E" veri aktarmaya başladı

Çin, 26 Aralık'ta fırlatılan yer gözlem uydusu "ZY-1 02E"nin veri aktarmaya başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 07:02:00 -
Çin'in yer gözlem uydusu "ZY-1 02E" veri aktarmaya başladı

Çin Bilimler Akademisinden (CAS) yapılan açıklamada, uydunun Pekin'in Miyun ilçesindeki Uzaktan Algılama Uydusu Yer İstasyonuna ilk sinyallerini gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, 5 metrelik optik gözlem uydusunun istasyona iki aktarımda toplam 159 gigabayt boyutunda veri aktardığı kaydedildi.

"ZY-1 02E", 26 Aralık'ta, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle, ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde bulunan Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydu, doğal kaynakların izlenmesi, ekolojik gözlem, afet önleme, çevre koruma ve şehir planlama faaliyetlerine destek için kullanılacak.

"ZY-1 02E", 12 Eylül 2019'da fırlatılan aynı işlevli "ZY-1 02D" uydusu ile ağ oluşturacak.

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