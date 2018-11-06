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Çin'in Vınşan kentinde köpek gezdirmek yasaklandı

Evcil köpekler, gündüzleri park, alışveriş ve spor merkezleri gibi kamuya açık yerlerde gezdirilemeyecek.

06 Kasım 2018 Salı 11:39
Çin'in Vınşan kentinde köpek gezdirmek yasaklandı

Çin'in güneybatısındaki Vınşan kentinde evcil köpekleri gezdirmek yasaklandı.

Yunnan eyaletine bağlı Vınşan'da alınan karara göre, evcil hayvan sahipleri köpeklerini gün içinde kamuya açık yerlere çıkaramayacak.

Söz konusu yasak, park, alışveriş ve spor merkezleri gibi yerleri kapsıyor.

Köpek beslemeyle ilgili sıkı kuralları bulunan Çin'de Vınşan'da alınan kararın en kısıtlayıcısı olduğu ifade ediliyor.

Çin'de birçok kentte köpeklerin büyüklüklerine göre hangi bölgelerde yaşayabileceğine dair kurallar bulunuyor.

Başkent Pekin'de de büyük köpeklerin şehir merkezine girmelerine izin verilmiyor.

Komünist rejimle yönetilen Çin'de köpek beslemek 'burjuva eğilimi' olarak görülüyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 11:39
  1. Köpek

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