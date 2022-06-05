Çin’in vaka görülmeyen bölgelerinde hayat normale dönüyor

YENİ AKİT ANKARA

Çin Uluslararası Radyosu’nun bildirdiğine gire, Fengtai bölgesi ve Changping bölgesinin bazı mahalleleri dışında kent genelindeki tüm restoranlar yarın yeniden normal şekilde faaliyet vermeye başlayacak. Lise, ilk ve ortaokullar ile kreşler aşamalı olarak yeniden açılacak. Kargo ve paket servis kuryelerinin sitelere girişine izin verilecek. Evden çalışma düzenine son verilecek.

Toplu taşıma araçları normale dönecek

Bunun yanında, otobüs, metro ve taksi gibi toplu taşıma araçları normal hizmet düzenine geri dönecek. Otobüs ve metrolara biniş için son 72 saate ait negatif nükleik asit test sonucu gösterilecek.

Beijing'deki mekanlar yüzde 75 kapasiteyle açılacak

Diğer yandan, Beijing’deki parklar, eğlence mekânları, kütüphaneler, müzeler, sinemalar, sanat galerileri ve spor salonları yüzde 75 kapasiteyle açılacak. Yasak Kent (Saray Müzesi), 7 Haziran’dan itibaren yüzde 75’lik ziyaretçi kapasitesiyle yeniden kapılarını açacak. Ayrıca, salgından ciddi şekilde etkilenen sektörlere destek sağlanacağı bildirildi. Kamusal mekânlara girmek için de son 72 saat içinde yapılmış negatif test sonucu gerekecek.