Çin'in toplama kampından yürek sızlatan görüntüler! Sopayla acımasızca darbetti

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Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmü devam ediyor.

Sopayla acımasızca darbetti!

Uygur Türklerinin sözde eğitim kamplarında zulme uğradıkları, gündemdeki yerinin korurken, Çin ise kamplara alınmış kişilerin yakınları tarafından yapılan açıklamaları kabul etmiyor.

Bugün sosyal medyada, Doğu Türkistan'daki bir kampa ait gizli çekilen görüntüler paylaşıldı. Onlarca Uygur Türkü'nü sıraya dizen Çinli polisler, bir Uygur Türkü'nü, sopa ile acımasızca vurarak darbetti. O anlar gizli çekim yapılan cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Görüntüler, izleyenlerin vicdanlarını yaralarken, videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "bu zulme karşı birlik olalım" çağrısında bulundu.