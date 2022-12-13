Çin’in su nakli mega projesi, 42 kenti kuraklıktan kurtardı

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre, Su Kaynakları Bakanlığı, güneyden kuzeye su nakletme projesinin 58,6 milyar metreküp suyu, orta ve doğu su yolları vasıtasıyla kuzeyin kurak bölgelerine taşıma olanağı sağladığını açıkladı. Yıllık su transfer miktarı, süreç içinde, 2 milyar metreküpten 10 milyar metreküpe çıktı. Bu suretle 42 adet büyük ve orta boy kentin yerel ekonomisinin güçlenmesine katkı yapıldı.

Güneyden kuzeye su taşıma mega projesi üç taşıma aksı üzerinde şekilleniyor. Bu üçünden, orta su yolu Çin başkentine su temin etme sürecindeki rolü dolayısıyla en önemli olanı, merkez eyaleti Hubei’de yer alan Danjiangkou su havzasından çıkıp Henan ve Hebei eyaletlerinden geçerek Beijing ve Tianjin’e varıyor. Bu taşıma yolu Aralık 2014’ten itibaren su teminine başlamıştı. Doğu su yolu ise 2013 yılında hizmete girdi, mega projenin batı su yolunun ise planlaması devam ediyor.