Çin'in soykırım kampları ilk kez bu kadar net görüntülendi!

Çin'in soykırım kamplarında çekilen bu görüntülerde istasyondan kamplara transfer edilen,gözleri kapalı,saçları kazınmış,kelepçeli müslüm Uygur Türkleri görülüyor. Komünist Pekin yönetiminin yüz binlerce Uygur Türkü’nü İslam’dan uzaklaştırmak için zulüm kamplarına alıyor.

Bu görüntülere sosyal medyada büyük tepki!