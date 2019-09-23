Çin'in soykırım kampları ilk kez bu kadar net görüntülendi!
Tüm dünyada tepkiyle karşılanan Çin'in ısrarla yalanladığı soykırım kampları ilk defa bu kadar net görüntülendi.23 Eylül 2019 Pazartesi 21:50
Çin'in soykırım kamplarında çekilen bu görüntülerde istasyondan kamplara transfer edilen,gözleri kapalı,saçları kazınmış,kelepçeli müslüm Uygur Türkleri görülüyor. Komünist Pekin yönetiminin yüz binlerce Uygur Türkü’nü İslam’dan uzaklaştırmak için zulüm kamplarına alıyor.
Bu görüntülere sosyal medyada büyük tepki!
Çin'in soykırım kamplarında çekilen bu görüntülere sosyal medyada büyük tepki çekti. Twitter'da Turan Felek kullanıcısının paylasımlarında Çin'in yalanını gözler önüne seriyor. Sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda Doğu Perinçek'in yayın organı olan Aydın Gazetesi'ne 'Çin'de soykırım kampları olmadığını,ordaki Uygur Türklerinin gayet mutlu,huzurlu olduğu yalanını yayıp;SOYKIRIMA ORTAK OLAN
@AydinlikGazete, sizler bu toprakların gördüğü en acımasız,en vahşi yaratıklarsınız! Bu insanlara yapılan korkunç işkenceler ve soykırıma ortak oldunuz!' diye tepkisini dile getirdi.
YORUM YAZ