Çin'in sır gibi sakladığı silah ilk kez görüntülendi

Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin'in yeni silahı Dongfeng-17 ortaya çıktı.

Çin'in uzun bir süredir mesai harcadığı DF-17 balistik füzesi yayınlanan propaganda videosu ile ilk defa görüntülendi.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Dongfeng-17, 7 bin 680 mil yani 12 bin 600 KM hıza ulaşabiliyor ve nükleer başlığa da ev sahipliği yapıyor.

