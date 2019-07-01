Çin'in sır gibi sakladığı silah ilk kez görüntülendi
Çin'in yeni füzesi Dongfeng-17 Çin tarafından yayınlanan propaganda videosunda ilk kez görüntülendi.01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:26
Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin'in yeni silahı Dongfeng-17 ortaya çıktı.
Çin'in uzun bir süredir mesai harcadığı DF-17 balistik füzesi yayınlanan propaganda videosu ile ilk defa görüntülendi.
Çin medyasında yer alan haberlere göre, Dongfeng-17, 7 bin 680 mil yani 12 bin 600 KM hıza ulaşabiliyor ve nükleer başlığa da ev sahipliği yapıyor.
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