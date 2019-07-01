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Çin'in sır gibi sakladığı silah ilk kez görüntülendi

Çin'in yeni füzesi Dongfeng-17 Çin tarafından yayınlanan propaganda videosunda ilk kez görüntülendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:26
Çin'in sır gibi sakladığı silah ilk kez görüntülendi

Son dönemde askeri yatırımlarını ciddi seviyede artıran Çin'in yeni silahı Dongfeng-17 ortaya çıktı.

Çin'in uzun bir süredir mesai harcadığı DF-17 balistik füzesi yayınlanan propaganda videosu ile ilk defa görüntülendi.
Çin medyasında yer alan haberlere göre, Dongfeng-17, 7 bin 680 mil yani 12 bin 600 KM hıza ulaşabiliyor ve nükleer başlığa da ev sahipliği yapıyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:26
  1. Dongfeng-17

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