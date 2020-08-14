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Spor

Çin'in Shenzhen takımında teknik direktörlüğe Jordi Cruyff getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:45:01 -
Çin'in Shenzhen takımında teknik direktörlüğe Jordi Cruyff getirildi

İSTANBUL (AA) - Çin Süper Lig ekibi Shenzhen, teknik direktörlük için Hollandalı Jordi Cruyff ile anlaşma sağladı.

Shenzhen Kulübü, İtalyan Roberto Donadoni'den boşalan teknik direktörlük görevine 46 yaşındaki Cruyff'un getirildiğini duyurdu.

Futbolculuk döneminde İspanya'da Barcelona ve İngiltere'de Manchester United gibi takımlarda oynayan Cruyff, teknik direktörlük kariyerinde Çin'in Chongqing Dangdai Lifan ekibini çalıştırmıştı. Ocak ayında Ekvador Milli Takımı ile anlaşan Cruyff, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadan görevinden ayrılmıştı.

Shenzhen, bu sezon 4 haftası geride kalan Çin Süper Lig'de 3 puan elde etti.

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