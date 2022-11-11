Çin’in otomobil ihracatında rekor

Yeni Akit Ankara

Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre, Çin ekim ayında yurt dışına 279 bin binek aracı sattı. Bu yıl bazında yüzde 40,7 oranındaki ve bir önceki aya kıyasla yüzde 11,6 oranındaki artışlara tekabül ediyor.

Öte yandan, yine ekim ayında temiz enerjili araçların Çin’in otomobil ihracatı içindeki payı çarpıcı oldu. Nitekim geçen ay geçen ay ihraç edilen 109 bin birim yeni enerjili araç, yıl bazında yüzde 81,2 oranında bir artış ifade ediyor. Ayrıca yeni enerjili araçların ihracı yılın ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse ikiye katlanarak 499 bin birime ulaştı.

Çin’in otomobil ihracatı, yılın Ocak-Ekim döneminde 2,46 milyon birime yaklaştı. Bu sayı, resmi verilerin gösterdiğine göre, bir önceki yıla kıyasla yüzde 54,1 oranında bir artışa denk düşüyor