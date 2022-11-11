Çin’in otomobil ihracatında rekor
Çin Otomobil İmalatçıları Birliği’nin verileri, ülkenin otomobil ihracatının geçtiğimiz ekim ayında bir rekora imza attığını gösteriyor. Geçen ay içinde ülke, bir yıl öncenin aynı ayına kıyasla yüzde 46 oranında fazla ihracat yaparak dışarıya 337 bin motorlu araç sattı. Bu sayı ayrıca bir önceki aya, yani eylül ayı kayıtlarına kıyasla yüzde 12,3 kadar artış ifade ediyor.
Yeni Akit Ankara
Çin Uluslar arası Radyosu’nun haberine göre, Çin ekim ayında yurt dışına 279 bin binek aracı sattı. Bu yıl bazında yüzde 40,7 oranındaki ve bir önceki aya kıyasla yüzde 11,6 oranındaki artışlara tekabül ediyor.
Öte yandan, yine ekim ayında temiz enerjili araçların Çin’in otomobil ihracatı içindeki payı çarpıcı oldu. Nitekim geçen ay geçen ay ihraç edilen 109 bin birim yeni enerjili araç, yıl bazında yüzde 81,2 oranında bir artış ifade ediyor. Ayrıca yeni enerjili araçların ihracı yılın ilk on ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse ikiye katlanarak 499 bin birime ulaştı.
Çin’in otomobil ihracatı, yılın Ocak-Ekim döneminde 2,46 milyon birime yaklaştı. Bu sayı, resmi verilerin gösterdiğine göre, bir önceki yıla kıyasla yüzde 54,1 oranında bir artışa denk düşüyor