Çin’in Orta Asya ülkeleriyle ticareti ilk çeyrekte yüzde 22 arttı

Çin, Orta Asya ile dijital ticaretini geliştirecek ve yapay zekâ, büyük veri ve 5G gibi en son dijital teknolojilerin geliştirilmesine yönelik deneyimlerini onlarla paylaşacak. Öte yandan Çin, sınırlar ötesi alt yapıların inşasını teşvik edecek; petrole, doğal gaza, yeni enerjiye ve diğer sektörlere dönük madenlere ilişkin iş birliğini güçlendirecek ve Orta Asya ülkelerinden gelen kaliteli tarım ürünlerinin ithalatını artıracak.

Bakanlığın sağladığı yeni veriler, Çin ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere beş Orta Asya ülkesi arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin ciddi ilerlemeler kaydettiğini gösteriyor. Nitekim Çin’in adı geçen beş Orta Asya ülkesi ile ticaretinin, 2022 yılında 70 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı ve içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında bir artış gösterdiği kaydediliyor.

Çin, Bakanlık Sözcüsü Shu’nun belirttiğine göre, Orta Asya ülkeleri ile iş birliğini aynı zamanda çok taraflı bir çerçevede de ilerletecek. Çin, ayrıca Türkmenistan ve Özbekistan’ın Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine kaydedilmelerinin hızlandırılmasını destekliyor.