  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kararı resmen duyurdu! 30 bin TOGG alınacak

Mehmet Ali Şahin: Darbe başarılı olsaydı 6'lı masanın o lideri başbakan olacaktı!

Türkiye'den Almanya'ya kritik uyarı: Artık ilişkilerimize zarar veren boyuta ulaştı

Milyonlarca soğuk sıcak kurtarıcısı klimalar çöp mü olacak? Geleceğin akıllı robot kliması tasarlandı

Rusya Merkez Bankası duyurdu: Devreye giriyor

Türkiye ve İran'dan ortak Suriye mesajı

İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu

Tarihi keşif: Norveç'te, dünyanın en eski runik taşı bulundu! Bir ilke imza atıldı: En eski türk yazıtları detayı...

İGDAŞ'tan İstanbullulara çok önemli bir uyarı mesajı gönderildi!

Bayraktar, Aksungur ve Akıncı'nın olduğu üsse Anka'yı da dahil ettiler! İlk ülke oldu
Dünya Çin’in nüfusunda ezber bozan haber
Dünya

Çin’in nüfusunda ezber bozan haber

2022 yılı sonunda Çin’in nüfusu bir önceki yılın sonuna göre 850 bin azalarak 1 milyar 411 milyon 750 bine gerildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 21:46:00 -
Çin’in nüfusunda ezber bozan haber

Çin Ulusal İstatistik İdaresi’nin verilerine göre, 2022 yılı sonunda Çin nüfusu bir önceki yılın sonuna göre 850 bin azalarak 1 milyar 411 milyon 750 bin oldu. 2022’de Çin’de 9,56 milyon bebek doğdu ve ülkedeki doğum oranı binde 6,77’ye ulaştı. Aynı dönemde Çin’de 10,41 milyon kişi hayatını kaybetti ve ölüm oranı binde 7,37 oldu. Doğal nüfus artış hızı ise binde -0.6 olarak açıklandı.

Öte yandan ülkenin 2022 yılındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH), önceki yıla oranla yüzde 3 artarak 121 trilyon 20 milyar 700 milyon yuanı (yaklaşık 17,94 trilyon dolar) buldu. Çin’de 2022 yılında kent ve kasabalarda yeni istihdam edilen kişi sayısının 12 milyon 60 bine çıkarak beklenen 11 milyon kişilik hedefi aşmış durumda olduğu belirtildi.

Öte yandan, 2022 yılında ülke çapındaki gıda üretim hacminin önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 686 milyon 530 bin ton olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23