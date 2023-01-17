Çin’in nüfusunda ezber bozan haber

Çin Ulusal İstatistik İdaresi’nin verilerine göre, 2022 yılı sonunda Çin nüfusu bir önceki yılın sonuna göre 850 bin azalarak 1 milyar 411 milyon 750 bin oldu. 2022’de Çin’de 9,56 milyon bebek doğdu ve ülkedeki doğum oranı binde 6,77’ye ulaştı. Aynı dönemde Çin’de 10,41 milyon kişi hayatını kaybetti ve ölüm oranı binde 7,37 oldu. Doğal nüfus artış hızı ise binde -0.6 olarak açıklandı.

Öte yandan ülkenin 2022 yılındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH), önceki yıla oranla yüzde 3 artarak 121 trilyon 20 milyar 700 milyon yuanı (yaklaşık 17,94 trilyon dolar) buldu. Çin’de 2022 yılında kent ve kasabalarda yeni istihdam edilen kişi sayısının 12 milyon 60 bine çıkarak beklenen 11 milyon kişilik hedefi aşmış durumda olduğu belirtildi.

Öte yandan, 2022 yılında ülke çapındaki gıda üretim hacminin önceki yıla göre yüzde 0,5 artışla 686 milyon 530 bin ton olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.