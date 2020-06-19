Çin’in Nazi zulmüne Trump desteği

Tahsin Han

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yazdığı kitap gündemin ilk sırasına yerleşti... Beyaz Saray’ın yayımlanmasını engellemeye çalıştığı kitapta Trump’ın ikiyüzlülüğü dikkat çekiyor. ABD ve İngiliz basınına sızan kopyalarda Bolton, Trump’ın Pekin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı Nazivari zulmü desteklediğini ifade etti.

Trump’ın Çin’e Uygur zulmü için yaptırım kararı aldığı günde ortaya çıkan kitap kopyasında Bolton, “2019’da Japonya’daki G20 toplantısında Donald Trump, Çin başkanı Şi Cinping’e Sincan’daki 1 milyon Uygur Müslümanını asimile etmek için toplama kampları kurmanın doğru bir şey olduğunu söyledi. Ayrıca, Şi’ye kampları inşa etmeye devam etmelerini söyledi” ifadelerini kullandı.

Bolton, bir başka Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Matt Pottinger’in de Trump’ın 2017’deki Çin gezisinde Şi’ye benzer şey söylediğini yazdı. Trump’ın Şi’den ABD’den daha fazla tarım ürünü satın alarak 2020 seçimini kazanmasına yardım etmesini istediği de belirtildi.

İngiltere’de nükleer var mı?

Trump’ın Venezuela’yı işgale kalkıştığını belirten Bolton, “Trump, Venezuela’yı işgal etmenin havalı olacağını düşünüyordu” dedi. Kitaba göre Trump’ın işgal fikri Putin’in telefonuyla değişti ve Maduro’nun koltuğunda kalması için ikna oldu.

Kitapta ayrıca Trump’ın Finlandiya’yı Rus toprağı zannettiği; İngiltere’nin nükleer güç olduğunu bilmediği yazıldı. Trump’ın Kaşıkçı cinayetinde Suudi Prensi bin Selman’ı kızı Ivanka’nın devlet işlerinde kişisel mailini kullanması skandalını örtbas etmek için savunduğu da belirtildi.

Çin’e yaptırım onaylandı Pekin çıldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Uygurların Çin kamplarında fiziksel ve cinsel istismar, zorla çalıştırma ve ölüm gibi işkence, zalimane ve insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarına tepki olarak yürürlüğü giren yaptırım kararına Pekin sert tepki verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Doğu Türkistan’ın Çin’in iç meselesi olduğu ve dış müdahaleye izin verilmeyeceğini belirterek “ABD’ye hatalarını acil olarak düzeltme çağrısı yapıyoruz. Aksi halde Çin buna kararlı bir şekilde direnecektir ve bu durumdan doğacak tüm sonuçlara ABD katlanmakla yükümlüdür” dedi.