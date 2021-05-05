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Dünya Çin’in kontrolden çıkan roketi dünyayı alarma geçirdi! ABD’den flaş açıklama
Dünya

Çin’in kontrolden çıkan roketi dünyayı alarma geçirdi! ABD’den flaş açıklama

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, hafta sonu yeryüzüne düşmesi beklenen Çin’e ait kontrolden çıkmış bir uzay roketinin güzergahını takip ettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 22:01:00 -
Çin’in kontrolden çıkan roketi dünyayı alarma geçirdi! ABD’den flaş açıklama

Çin’e ait Long March 5B tipi roketin kontrolden çıkması, dünyayı alarma geçirdi.

Pentagon sözcülerinden Mice Howard, roketin 8 Mayıs’ta yeryüzüne inmesini beklediklerini ve roketin güzergahının ABD Uzay Kuvvetlerince takip edildiğini kaydetti.

Howard, şu anda roketin kalıntılarının tam olarak dünyanın hangi noktasına düşeceğini bilmediklerini belirtirken, bunun, roketin dünyaya inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etti.

Çin Dünya’ya düşmesi beklenen roket konusunda sessiz

Pekin yönetimi ise Long March 5B roketinin kontrolden çıktığı ve hafta sonu Dünya’ya düşmesinin beklendiği yönündeki haberler konusunda sessiz kaldı.

Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken, resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının, Çin’e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya’ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiği bildirilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs’ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti.

Devasa roketin kontrolden çıktıktan sonra bir kısmının atmosferde yandığı belirtilmişti. Roketin sağlam kalan bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.

Long March 5B 29 Nisan’da uzaya fırlatılmıştı

Çin Uzay İstasyonu’nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı’yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan’da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya’da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.

Fırlatmayı Çin Başbakanı Li Kıçiang ve devlet erkanı başkent Pekin’deki bir merkezden izlerken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vınçang Uydu Fırlatma Merkezi personeline tebrik mesajı göndermişti.

Tiengong-1 de kontrolden çıkarak atmosferde parçalanmıştı

Çin’in 29 Eylül 2011’de yörüngeye fırlattığı uzay mekiği Tiengong-1 (Gök Saray) 2016’da görevini tamamlamıştı.

Mekik 2018’de dünyaya inişi sırasında kontrolden çıkarak dünya atmosferine girmişti. Güney Pasifik’e doğru yönelen Gök Saray-1 büyük oranda atmosferde parçalanmıştı.

O dönemde Gök Saray-1’in Türkiye’ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

Kaynak: AA

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