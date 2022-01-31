Çin'in inadı Türk kaptanı canından etti

Hayat kurtarmak için uygulanan koronavirüs kuralları bu kez "yok yere" ölümle sonuçlandı. Çin'de Türk kaptan Selçuk Elibol'un rutin ölçüm için rıhtıma inmesine izin verilmedi. Ölçüm sırasında dengesini kaybedip beton zemine düşen genç kaptan, hayatını kaybetti.

Çin koronavirüs kurallarından taviz vermedi. İnada binen tutum Türk kaptanın hayatına mal oldu.

36 yaşındaki Selçuk Elibol, Alman denizcilik şirketi için çalışıyordu. Liberya bayraklı kuru yük gemisine Çin limanında yükleme yapıldı. Kaptan Elibol'un geminin ne kadar suya battığını raporlaması gerekiyordu.

Ancak Çinli yetkililer kaptanın rutin ölçüm için limana inmesine izin vermedi. Bunun üzerine Elibol geminin yanından sarkıtılan ip merdivenle ölçüm yapmak zorunda kaldı ve dengesini kaybedip düştü.

Mürettebat yaklaşık 10 metreden beton zeminine çakılan kaptana yardım etmek istedi. Çinli yetkililer onlara da engel oldu. Sağlık ekipleri yetiştiğindeyse artık çok geçti.

Kaptan Selçuk Elibol hayatını kaybetti. Cenazesi Çin’deki prosedürler tamamlandıktan sonra Türkiye’ye getirilecek.