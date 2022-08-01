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Ekonomi Çin'in imalatta büyüme hızı yavaşladı
Ekonomi

Çin'in imalatta büyüme hızı yavaşladı

Çin özel imalat PMI Temmuz'da 50,4'e geriledi, bu veri ülkede büyüme hızının yavaşladığına işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 09:23:00 -
Çin'in imalatta büyüme hızı yavaşladı

Reuters'in haberine göre, Çin'de imalat sanayinin büyüme hızı son aylarda üst üste düşerek, üretim, yeni siparişler ve istihdamda görülen ivme kaybının etkisiyle temmuzda yavaşladı.

"Gerileme olsa da büyüme devam ediyor"

Ülkedeki özel imalat sektörünü izleyen Caixin/Markit imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz'da 50,4'e gerilese de büyümenin devam ettiğine işaret etti.

Analistlerin 51,5 olan beklentilerinin oldukça altında açıklanan PMI haziranda 51,7 değerini almıştı. Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya, üzerindeki değerler ise büyümeye işaret ediyor.

Çin'in Shanghai da dahil olmak üzere başlıca imalat merkezlerinde ilkbaharda uygulamaya alınmış olan sert koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından güçlü bir toparlanma görüldü, ancak yeni vakaların tespit edilmesi, iç ve dış talebin ivme kaybetmesi ve uzun süredir sorunlar ile karşı karşıya olan gayrimenkul sektörü nedeniyle toparlanma yavaşladı.

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