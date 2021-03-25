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Dünya Çin'in hayali resmen suya düştü
Dünya

Çin'in hayali resmen suya düştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin en büyük uçak motoru fabrikalarından Motor Sich'i kamulaştıran kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:42:00 -
Çin'in hayali resmen suya düştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan kararnamede, “ulusal çıkarların korunması” amacıyla, Motor Sich’in tümüyle kamulaştırıldığına vurgu yapıldı. Çin merkezli Skyrizon şirketi, 2017’de Motor Sich hisselerinin yüzde 56'sının satın alınmasına yönelik anlaşma sağlamış, anlaşmaya ilişkin belgeleri Ukrayna makamlarına onay için Ağustos 2019'da sunmuştu.

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde Ağustos 2019’da yayımlanan haberde, ABD’nin Motor Sich’in Çin’e satılmasını istemediği ve konuya ilişkin Ukraynalı yetkililerle görüşmelere başlandığı iddia edilmişti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bölge mahkemesi, 20 Mart’ta Motor Sich’e ait hisselerin yüzde 100’üne el koyulduğunu açıklamıştı. 1907 yılında kurulan Motor Sich, helikopter ve uçakların yanı sıra, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına yönelik motorların üretimini de gerçekleştiriyor.

Baykar ile ortak motor üretimi

Baykar Savunma ile Ukraynalı motor üreticisi Ivchenko-Progress 2019 yılında Black Sea Shield adlı bir ortak girişim firması kurmuştu. Firmanın havacılık ve uzay alanında ortak geliştirme ve üretim projeleri gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Bayraktar Akıncı TİHA’da Ivchenko-Progress Motor Sich AI-450T turboprop motor kullanılıyor. Türkiye’nin yeni MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) projesinin de Ivchenko-Progress tarafından geliştirilmiş AI-25TLT turbofan motorlar ile donatılması planlanıyor.

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