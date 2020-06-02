  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çin'in güneybatısında sel ve toprak kayması: 2 ölü, 6 kayıp

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:51:56 -
Çin'in güneybatısında sel ve toprak kayması: 2 ölü, 6 kayıp

ANKARA (AA) - Çin'in güneybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Xinhua ajansındaki habere göre, yetkililer Yünnan eyaletindeki Gongşan'a bağlı Drung-nu özerk ilçesinde pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Bölgede şiddetli yağışlardan en az 9 bin 200 kişinin etkilendiğini belirten yetkililer, sel ve toprak kayması nedeniyle bazı ev ve yolların zarar gördüğünü ifade etti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı