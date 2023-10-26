Çin'in gemileri oraya akın edince tedirgin etti! Bakanlık: ABD Avrupa'da kışkırtıcı! Kritik açıklaması

Filistin Direniş Örgütleri'nin İsrail işgaline karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından ABD'den İsrail'e koşulsuz destek kararı geldi. ABD, İngiltere başta olmak üzere Batı ülkeleri İsrail'in katliamlarına destek veriyor.

ÇİN GEMİLERİ NEDEN ORTADOĞU'DA?

Öte yandan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait savaş gemileri Ortadoğu'ya geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, gemilerin eskort görevleri yürütmek üzere geldiğini belirtti:

"Bu gemiler, Çin Donanması'nın Aden Körfezi'nde ve Somali'de gemi eskort görevleri yürütmek üzere gönderdiği iki eskort filosunun parçasıdır. Bunun bölgedeki durumla hiçbir ilgisi yok."

ABD SAVAŞ KIŞKIRTICILIĞI YAPIYOR

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian,

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ABD'nin savaş kışkırtıcılığını dünyanın dört bir yanına yaydığını söyledi:

"Çin, barışçıl gelişme yolu ve savunma politikasına bağlı kalırken, ABD savaş kışkırtıcılığını dünyanın dört bir yanına yayıyor ve blok zıtlaşması ile askeri rekabeti körüklüyor. Bu durum küresel güvenlik sistemlerine ciddi zararlar veriyor."

Öte yandan (Türk savaş gemisi) Türk firması tarafından yapılan Nijerya'nın ilk açık deniz karakol gemisi denize indirildi