Çin'in ev sahipliğindeki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: İran

2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak İran, üst üste üçüncü kez bu önemli organizasyonda mücadele edecek.

Son 2 Dünya Kupası'nda yer alan İran, Çin'in ev sahipliğindeki turnuvaya da adını yazdırmasını bildi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2010 yılındaki turnuvaya katılan İran, İspanya'da 2014'te gerçekleştirilen organizasyonda da yer aldı. Türkiye'deki turnuvada 19. sırada kalan İran, İspanya'da ise 20. oldu.

Katıldığı 2 Dünya Kupası'nda 10 maç yapan ve 2 galibiyet alabililen İran, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Elemelerdeki performansı

İran, Asya elemelerinin 1. turunda başarılı sonuçlara imza attı.

İlk turda Kazakistan, Katar ve Irak ile karşılaşan ve sadece bir kez mağlup olan İran, 5 galibiyet alarak grubu lider tamamlayarak 2. tura yükseldi. Üst turda Japonya, Avustralya ve Filipinler ile karşılaşan İran, üçer galibiyet ve yenilgiyle 3. sırada Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Haddadi ve Bahrami, tecrübeleriyle katkı verecek

İran Milli Takımı, özellikle tecrübeli oyuncuları Hamed Haddadi ve Samad Nikkhah Bahrami ile turnuvada başarı kovalayacak.

Uzun yıllar NBA'de forma giyen Haddadi, üst üste üçüncü kez bu büyük turnuvada takımı adına ter dökecek. Bahrami ise 2008 Olimpiyat Oyunları ve 2014 Dünya Kupası'ndaki kadroda yer almıştı.

İran'ın kozlarından biri de Behnam Yakhchali olacak. 24 yaşındaki basketbolcu Asya elemelerinde 14,8 sayı ortalamasıyla İran'ın en etkili oyuncusu oldu. Muhammed (Mohamad) Jamshidi ise elemelerdeki son 3 maçta 28 sayı ortalaması tutturarak Dünya Kupası'na formda gelecek.

İran'ın Çin'deki 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Aaron Geramipoor, Hamed Haddadi, Muhammed Hassanzadeh, Hamed Hosseinzadeh, Muhammed Jamshidi, Samad Nikkhah Bahrami, Sajjad Mashayekhi, Rasoul Mozafarivanani, Meisam Mirzaei, Michael Rostampour, Behnam Yakhchali, Arman Zangeneh.

Maç programı

İran'ın C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

11.30 İran-Porto Riko

2 Eylül Pazartesi:

11.30 Tunus-İran

4 Eylül Çarşamba:

15.30 İspanya-İran