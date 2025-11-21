  • İSTANBUL
Dünya

Çin’in Enerji İştahı Büyüyor! Elektrik Tüketiminde Çarpıcı Artış!

Çin’de ekim ayına ait elektrik kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 yükseldi. Ülke genelinde tüketim 857,2 milyar kilovatsaat seviyesine ulaşırken, ekonomik hareketliliğin enerji talebine güçlü şekilde yansıdığı belirtiliyor.

Çin'de elektrik tüketimi, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artarak 857,2 milyar kilovatsaat oldu.

Ulusal Enerji İdaresi, ekime ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Bu dönemde toplam elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 10,4 artışla 857,2 milyar kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 13,2 artışla 12 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,2 artışla 568,8 milyar kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 17,1 artışla 160,9 milyar kilovatsaate çıktı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise aynı dönemde yüzde 23,9 artışla 115,5 milyar kilovatsaat oldu.

Ülkedeki elektrik tüketimi, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 8,62 trilyon kilovatsaate ulaştı.

