Çin’in elektronik devi Bull Group’a dev ceza

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Serbest piyasanın sağlıklı bir şekilde gelişmesini desteklemek için çeşitli yasal düzenlemeler yapan Çin hükümeti, özellikle halka açık şirketlere dönük denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede çeşitli şirketlere dönük kural ihlalleri durumunda para cezaları uygulanıyor.

Antitröst kurallarına aykırı davranan şirketaffedilmedi

Çinli Bull Group (Gongniu), Zhejiang Piyasa Denetleme İdaresi tarafından şirket hakkında idari ceza kararı verildiğini duyurdu. Şirket, geçen yıl gerçekleştirdiği 9 milyar 827 milyon yuanlık iç satışlarda antitröst kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 294 milyon 810 bin yuan para cezasına çarptırıldı. Elektrik ve elektronik ürün imalatçısı Bull Group, Zhejiang Piyasa Denetleme İdaresi’nin antitröst soruşturması başlatma kararını mayıs ayında Shanghai Borsası’na bildirmişti.