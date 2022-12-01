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Teknoloji Çin’in ekran üretimi kapasitesinde dev rakam
Teknoloji

Çin’in ekran üretimi kapasitesinde dev rakam

Çin’de ekran üretimi kapasitesi 200 milyon metrekareye, başka bir hesapla 200 bin dönüm gibi inanılmaz bir rakama ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 12:03:00 -
Çin’in ekran üretimi kapasitesinde dev rakam

Yeni Akit  Ankara

2022 Dünya Ekran Endüstrisi Konferansı Çin’in Chengdu kentinde başladı. Konferansta verilen bilgiye göre, Çin’de ekran panelinin yıllık üretim kapasitesi 200 milyon metrekareye ulaştı. 2021’de ekran paneli endüstrisinin geliri 580 milyar yuanı geçti.

Geçtiğimiz yıllarda Çin’de yeni tip ekran endüstrisinin boyutu hızla büyüdü. Verilere göre, 2012-2021 yıllarında yeni tip ekran endüstrisinin birleşik yıllık büyüme oranı yüzde 25,8’e ulaştı. Ayrıca 2021’de Çin’in yeni tip ekran endüstrisinde 8.4 milyar dolarlık ticaret fazlası gerçekleştirildi.

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