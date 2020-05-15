  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Aktüel

Çin'in, Brüksel'deki Malta temsilciliğini casusluk için kullandığı iddia edildi

Malta'nın Brüksel'deki AB Daimi Temsilciliği'ne Çin'den getirilen ahşap mobilya ve bazı eşyalar, casusluk şüphesinin temelini oluşturuyor

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:37:48 -
Çin'in, Brüksel'deki Malta temsilciliğini casusluk için kullandığı iddia edildi

ROMA (AA) - Malta'nın Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcilik binasının, Çin tarafından casusluk faaliyetlerinde kullanılan teknik araçları barındırdığı ileri sürüldü.

Malta basınında da geniş yankı uyandıran Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, Belçika gizli servisi, yıllardır AB Daimi Temsilcilik Binası'nın Çinliler tarafından AB kurumlarına yönelik casusluk yapmak için kurduğu teknik bazı araçları barındırmasından endişeleniyor.

Haberde, söz konusu endişenin 2007'de hizmete giren binada daha önce yapılan yenileme çalışmalarına dayandığı belirtildi.

Yenileme sırasında, daimi temsilciliğe 300 bin dolarlık bir iş birliği anlaşması kapsamında, ahşap mobilya ve ofis eşyalarının Çin'den Brüksel'e getirildiği ifade edildi.

Bu konudaki ilk uyarının, İngiliz gizli servisince, Çin gizli servisinin Malta Daimi Temsilciliği’nin yenilenmesine sızdığını bildirmesiyle verildiği belirtildi.

Fransız gazetesinin haberinde, Belçikalı yetkililerin, Çinlilerin casusluk yaptığı şüphesine dair ilk bilgileri, 2010 civarında aldığı kaydedildi.

Malta’nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta’nın ulaştığı kaynaklar ise Çinlilerden alınan ahşap mobilyaların iyi şekilde tarandığını belirtti. Aynı kaynaklar, mobilyalarla birlikte gelen televizyonların ise önlem olarak kurulmadığını da aktardı.

Malta'nın eski AB Daimi Temsilcisi Richard Cachia Caruana da, Times of Malta’ya yaptığı açıklamada, temsilcilik binasının, yüksek güvenlik standartlarına uygun şekilde donatıldığını, Le Monde’un haberinin doğru olmadığını savundu.

Bu arada, Malta Today isimli haber sitesinde de Le Monde'un haberinin, Malta'nın, AB'nin Libya'da silah ambargosunu denetlemek için tesis ettiği Irini operasyonundan çekilme kararı sonrasında geldiğine dikkat çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı