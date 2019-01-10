Çin'in asimile zulmü: Vaazlarda sosyalizm ve Çin övgüsü

Çin Komünist Partisi yetkililerinin, sekiz bölgenin yerel İslami kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan görüşme sonrası Çinlileştirme planı, geçen hafta uygulamaya geçirildi.

Haberi duyuran Çinhaber sitesi The Global Times, planın ana hatlarının yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Çin geçen yıl da benzer şekilde Hristiyan dini için bir plan açıklamıştı. İslam için kabul edilen planın da benzer uygulamalar içermesi bekleniyor.

Vaazlarda sosyalizmin övülmesi isteniyor

Müslümanlığın ve Hristiyanlığın Çinlileştirilmesi için hazırlanan planda, vaazlarda sosyalizmin övülmesi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in teorilerinin anlatılması, kiliselerin de geleneksel Çin mimarisine uygun inşa edilmesi gibi maddeler yer alıyor.

İslam ve Hristiyanlığı resmi olarak tanıyor

Çin'in hükümetteki Komunist Partisi, resmi olarak ateist bir parti ama devlet Budizm, Taoizm, İslam, Katoliklik ve Hristiyanlığı resmi olarak tanıyor.

Hristiyanlık ve İslam için kabul edilen planın bir benzerinin, yakın zamanda Budizm için de uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.

"Çinlileştirilmesi" hamlesi 2016'da başladı.

Çin'de farklı inançların "Çinlileştirilmesi" hamlesi, Devlet Başkanı Şi'nin 2016'da dinler üzerine verdiği bir konferansın ardından başladı.

Şi konferansta "Dindar insanların ülkesini sevmesi ve ülkenin iyiliği için Komünist Parti tarafından aktif şekilde yönlendirilmesi gerektiğini" söylemişti.

Çin, özellikle radikal grupların, ülkedeki Müslüman Uygur azınlık üzerindeki etkisinden endişe ediyor.