Çin’in Arap ülkeleriyle 4 aylık ticareti 134 milyar doları aştı

Çin’in Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı olduğuna değinen Shu, aynı zamanda Arap ülkelerinin de ticari yatırım ve altyapı tesisleri alanlarında Çin’in önemli işbirliği ortağı olduğunu belirtti.

Sözcü Shu, “Bakanlığın verilerine göre, ocak-nisan döneminde Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 2,1 artarak, 134 milyar 860 milyon dolara ulaştı. İki yönlü yatırımlarda artışlar sürdürüldü. Çin tarafından Arap ülkelerine yapılan doğrudan yatırım yıllık olarak yüzde 2,9 artarak 980 milyon doları bulurken, Arap ülkelerince Çin’e gerçekleştirilen yatırım da 1 milyar 110 milyon dolara çıktı. Ayrıca Arap ülkeleri tarafından Çin’de yeni kurulan yabancı sermayeli işletmelerin sayısı da 400’e yaklaştı. İki taraf arasında altıyapı tesisleri alanındaki işbirliği de istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Çinli işletmeler tarafından Arap ülkelerinde gerçekleştirilen iş geliri yıllık bazda yüzde 12,5 artışla 7 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İki taraf arasındaki işbirliği projelerinin bilimsel ve teknolojik içeriği ve donanım seviyesi yükselmeye devam etmektedir”” ifadelerini kullandı.