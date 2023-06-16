  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altında son dakika: Akılları baştan alan rakam: Gram altında 1800 lira tahmini, fiyatları! Yıl sonunu işaret edildi!

Litvanya Büyükelçisi şok gelişme diyerek bir numaralı destinasyonumuz Türkiye dedi! Ortaya çıktı

Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıkla ilgili şok gelişme! Sandık incelenip belge yayımlandı

Akzambaktan tek hasatta 500 bin lira civarında kazanıyor: Herkes bunu yapmaya başladı

Emekli ikramiyelerine zam gelir mi? Uzman isim Türkiye'ye duyurdu: İkramiyede asgari ücret için flaş tahmini

Ayrılanı hedefe koyuyorlar!

Masa yeniden karışabilir! Ocak'ta masadan kalkan Türk-İş'in son asgari ücret teklifi belli oldu

Yatırımcılar dikkat! Bu hafta kazandıran yatırım araçları: Altın, dolar ve Kripto bakın ne oldu! Para piyasaları

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesine ilişkin bomba iddia! 'Adaylığını ilan etti'

Her şey sular altında kaldı! Sel nedeniyle Sırbistan'da tam 42 şehirde OHAL ilan edildi! Her an yeniden yağacak
Dünya Çin’in Arap ülkeleriyle 4 aylık ticareti 134 milyar doları aştı
Dünya

Çin’in Arap ülkeleriyle 4 aylık ticareti 134 milyar doları aştı

Yeniakit Publisher
2023-06-16 23:58:00 -
Çin’in Arap ülkeleriyle 4 aylık ticareti 134 milyar doları aştı

Çin, Arap ülkeleriyle ticari ilişkilerini gittikçe artırırken, Arap ülkelerinin Çin’in ticaretindeki yeri de artış gösteriyor. Çin Ticaret Bakanlığı, yılın ilk dört ayında Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminde yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydedildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından düzenlenen olağan basın toplantısında Sözcü Shu Jueting, ekonomik ve ticari iş birliğinin Çin-Arap ülkeleri ilişkilerinin motivasyon kaynağı olduğunun altını çizdi.

Çin’in Arap ülkelerinin en büyük ticaret ortağı olduğuna değinen Shu, aynı zamanda Arap ülkelerinin de ticari yatırım ve altyapı tesisleri alanlarında Çin’in önemli işbirliği ortağı olduğunu belirtti.

Sözcü Shu, “Bakanlığın verilerine göre, ocak-nisan döneminde Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 2,1 artarak, 134 milyar 860 milyon dolara ulaştı. İki yönlü yatırımlarda artışlar sürdürüldü. Çin tarafından Arap ülkelerine yapılan doğrudan yatırım yıllık olarak yüzde 2,9 artarak 980 milyon doları bulurken, Arap ülkelerince Çin’e gerçekleştirilen yatırım da 1 milyar 110 milyon dolara çıktı. Ayrıca Arap ülkeleri tarafından Çin’de yeni kurulan yabancı sermayeli işletmelerin sayısı da 400’e yaklaştı. İki taraf arasında altıyapı tesisleri alanındaki işbirliği de istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Çinli işletmeler tarafından Arap ülkelerinde gerçekleştirilen iş geliri yıllık bazda yüzde 12,5 artışla 7 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İki taraf arasındaki işbirliği projelerinin bilimsel ve teknolojik içeriği ve donanım seviyesi yükselmeye devam etmektedir”” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23