Çin’in “altın haftası”nda seyahat çılgınlığı yaşanıyor

Analistler, bu tatil döneminin seyahatte yeni bir zirveye öncülük edeceğine ve Çin’in turizm endüstrisindeki toparlanmayı hızlandıracağına inanıyor. Meituan Araştırma Enstitüsü Dekan Yardımcısı Li Jiwei, “Bu yılın altın haftası, Sonbahar Ortası Festivali, Ulusal Gün tatili ve Hangzhou Asya Oyunlarının birleşik desteği sayesinde muhtemelen son beş yılın en sıcak haftası olacak” dedi.

Seyahat talebi rekor kırdı

Genel veriler, aile toplantıları ve boş zaman etkinliklerine yönelik güçlü talebin etkisiyle milyonlarca gezginin bu uzun tatil döneminde seyahatlere çıktığını ortaya koyuyor. Bu dönemde demiryolları, otoyollar, su yolları ve hava yolculuğundaki ticari yolcu trafiği tam bir iyileşme yaşayacak. Ulaştırma Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam yolcu sayısının 2022’nin aynı dönemine göre ortalama günlük bazda yüzde 78,6 artışla 490 milyona ulaşması bekleniyor.

Çin Devlet Demiryolları Grup Şirketi’ne göre, 27 Eylül ila 8 Ekim arasında sürecek ve Sonbahar Ortası Festivali ile çakışacak olan Ulusal Gün tatili için 12 günlük seyahat yoğunluğu sırasında, ülkede 190 milyon demiryolu seferi görülmesi bekleniyor. Ülkede cuma günü 20.098 milyon, cumartesi günü ise 17.066 milyon demiryolu yolcusu seferi gerçekleştirildi. Pazar günü gerçekleştirilen sefer sayısı 17.2 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Çin’in sivil havacılık sektörünün de bu dönemde 21 milyondan fazla yolcu taşıması öngörülüyor. Günlük ortalama yurt içi uçuş ve yolcu sayısının, 2019’daki Ulusal Gün tatil dönemine kıyasla sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 17 oranında artması bekleniyor.

Çin, sınır ötesi seyahati kolaylaştırmak için her türlü çabayı gösterirken, Ulusal Göç İdaresi’ne göre, ülkenin tatil döneminde günlük ortalama 1,58 milyon gelen ve giden yolcu yolculuğu görmesi bekleniyor; bu da yıllık bazda yaklaşık 3 kat artış anlamına geliyor.

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