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Aktüel

Çin’in Almanya’ya sattığı maskeler standart dışı çıktı

Maske ihtiyacını karşılamak için Çin’den 108 milyon maske satın alan Almanya, maskelerin 5’te 1’inin kullanılamaz olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:05:18 -
Çin’in Almanya’ya sattığı maskeler standart dışı çıktı

Maske ihtiyacını karşılamak için Çin’den 108 milyon maske satın alan Almanya, maskelerin 5’te 1’inin kullanılamaz olduğunu açıkladı.


Almanya Federal Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları için satın alınan burun ve ağız maskelerinin yüzde 20’lik bir bölümünün standart dışı olması nedeniyle tıbbi ihtiyaçlar için uygun olmadığını açıkladı. Bakanlık, Çin’den alınan maskelerin tamamını kontrol edeceklerini duyurdu.


Almanya’nın kabul etmeyip iade ettiği maskelerin imha edilmediğini açıklayan Sağlık Sigortası Dernekleri (KV) ise maskelerin tekrar piyasaya sürülebileceği uyarısında bulundu. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Greta Wilm, "Federal Sağlık Bakanlığının Çinli üreticilerden satın aldığı maskeler, kalite testlerine uymayarak standart dışı ürün olarak belirlendi. Özellikle Çinli Daddybaby firmasının ürettiği üç çeşit maske sağlıksız olduğunu tespit ettik ve kliniğimizde kullanmıyoruz" dedi.

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