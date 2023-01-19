Çin’in 2022 yılı ekonomi karnesi açıklandı

Son üç yılda ortalama olarak yüzde 4,5’lik bir artış kaydedilen Çin’in GSYİH dünyanın yüzde 2’lik seviyesinden belirgin bir şekilde yüksek seyretti. Çin ekonomisi hâlâ dünya ekonomik büyümesinin önemli bir motivasyon kaynağı olmayı sürdürüyor.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ise 2022 yılında Çin’de fiilen kullanılan yabancı sermaye, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında artarak 1 trilyon 232 milyar 680 milyon yuanı (yaklaşık 189 milyar 130 milyon dolar) buldu. İmalat sektöründe fiilen kullanılan yabancı sermaye, yıllık bazda yüzde 46,1’lik artışla 323 milyar 700 milyon yuana (yaklaşık 48,3 milyar dolar) yükseldi. Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) de geçen yılın sınır ötesi sermaye akışının genel olarak dengeli olduğu, döviz piyasasının dayanıklılığının arttığı belirtildi.

Ulusal Enerji İdaresi’nin verilerine göre de 2022 yılında toplumdaki elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 3,6 artarak 8 trilyon 637,2 milyar kilovat saati buldu. Tarım ve Kırsal İşleri Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, geçen sene tarım ve kırsal kesimlerdeki ekonomide beklenen hedefleri aşan verimli sonuçlar elde edildi. Gıda üretimi tarihi rekoru kırdı. Köylülerin yıllık kişi başına düşen harcanabilen geliri, yüzde 4,2’lik artışla 20 bin 133 yuana çıktı.

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvence Bakanlığı da 2022 yılında kent ve kasabalarda yeni istihdam edilen kişi sayısının 12 milyon 60 bine çıkarak beklenen 11 milyon kişilik hedefi aşmış olduğu aktarıldı. Sanayi ve Bilişim Bakanlığı ise 2022 yılında yıllık cirosu 20 milyon yuan üzerindeki sanayi kuruluşlarının katma değeri, önceki yıla oranla yüzde 3,6 büyüdüğünü açıkladı.