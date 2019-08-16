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Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

Çin, ABD ile devam eden ticaret savaşına karşı Mayıs ayından bu yana altın ithalatını ciddi şekilde sınırladı. Çin altın ithalatını sınırlayarak kendi para birimi olan yuanın değerini korumak istiyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:16
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Çin'den bir dizi ithalata karşı uyguladığı gümrük vergilerinin DTÖ kurallarının ihlali olduğu sonucuna vardı ve bu Pekin'e ABD'ye karşı telafi edici yaptırımlar uygulaması için bir yeşil ışık oldu.

Çin, ABD Ticaret Bakanlığı'nın 17 soruşturmada telafi edici vergi oranını hesaplamada hata yaptığı iddiası ile DTÖ'de dava açmıştı.

DTÖ'deki ABD heyeti de yaptığı açıklamada, DTÖ'nün yaptığı tespitleri geçerli kabul etmediklerini belirtti.

Reuters'a verilen demeçte, Çin Mayıs ayından bu yana altın ithalatını ciddi şekilde sınırladı. Çin'in bu hamlesi bir yandan doların çıkışını engellemek diğer taraftan da Çin para birimi yuanın değerini artırmak olabilir. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak kabul edilen Çin'in geçen yıla göre altın sevkiyatını yaklaşık 300 ile 500 ton azalttığı öğrenildi. Bu da yaklaşık olarak 15-25 milyar dolar arasında bir fiyata tekabül ediyor.

ABD ile devam eden ticaret savaşı Çin'in büyüme hızını son otuz yılın en alt seviyesine çekti. 2008'den bu yana yuan dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü.

Çin dünyanın en büyük altın ithalatçısı

Dış ticaret  verilerine göre Çin, geçen yıl yaklaşık olarak 1500 ton altın (60 milyar dolar değerinde) alarak dünyanın en büyük altın ithalatçısı konumunda. Bu rakam dünyadaki toplam altın arzının üçte birine denk geliyor.

Çin ithal ettiği metalleri daha çok kuyumculuk, külçe altın barları ve madeni paralar için kullanmakta ve ülke hızla zenginleştikçe bu talep son 20 yılda üç kat arttı. Elde edilen resmi verilere göre, Çin'in resmi altın rezervi beş kat artarak yaklaşık 2 bin tona yükseldi.

Kademe kademe altın alımı düşürüldü

Gümrük rakamları, geçen yılın ilk yarısına göre Çin'in altın ithalatı 883 tondan 575 tona düştüğünü gösteriyor. Mayıs 2018'de 157 ton altın ithal edilirken, bu yılın Mayıs ayında ise bu rakamın 71 tona düştüğünü görüyoruz. Haziran ayında da benzeri bir tablo ortaya çıkıyor: Haziran 2018'de 199 ton ithal edilirken bu yılın aynı ayında 57 ton ithal edildi.

İthalatın büyük kısmı İsviçre, Avustralya ve Güney Afrika gibi yerlerden yapılıyor. Yapılan bu ithalatlar Çin merkez bankası tarafından belirlenen aylık ithalat kotaları çerçevesinde yerel ve uluslararası bankalar tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak Londra, Hong Kong, Singapur ve Çin'deki kaynaklara göre birkaç aydır bu kotalar kısıtlandı veya verilmedi.

Çin’in altın sevkiyatlarını kısıtlama sebebi nakit para ihtiyacının karşılanması sağlanarak yuanın düşüşünü engellemek olduğu tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:16
  1. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
  2. ABD
  3. Çin
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