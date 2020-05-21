Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalktı

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğinde, Ticaret Müşavirliğimizin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, ülkemizden Çin’e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklama ile ülkemizden Çin’e süt ve süt ürünleri ihraç edebilecek firma listeleri duyurulmuştur. Bu kapsamda sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatı gerçekleştirebilecektir. Yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından birisi olan Çin pazarının Türk ihracatçılarımıza açılması memnuniyet vericidir. İhracatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verildi.