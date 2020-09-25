Çin'e flaş çağrı: İzin verin

İngiltere, endişelere sebep olan Uygur Türklerine dönük tutumu nedeniyle Çin'e Uygur Türkleri ile ilgili kritik bir çağrı yaptı.

İngiltere, Çin'e Birleşmiş Milletlere (BM) Sincan Uygur Özerk Bölgesine sınırsız erişim için müsade etmesini istedi.

Ülkenin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde Çin ile ilgili konuşma yaptı.

Lord Tarık Ahmed, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ile ilgili ikna edici delillere işaret etti. Ahmed, kültür ve dinin ciddi şekilde kısıtlanmış durumda olduğunu, zorla çalıştırma ve zorunlu doğum kontrolü ile ilgili güvenilir raporlar gördüklerini, inanılmayacak şekilde 1,8 milyon kişinin yargılanmadan gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Devlet Bakanı Ahmed, Hong Kong'da Çin'in Ulusal Güvenlik Yasasını dayatmasının, Çin-İngiliz Ortak Bildirgesini ihlal ettiğini vurguladı.

Ahmed, Çin'i Hong Kong yargısının bağımsızlığına saygı göstermeye, Ortak Bildirgedeki hak ve özgürlükleri korumaya, Sincan'a sınırsız erişime müsade etmeye ve keyfi gözaltı uygulanan herkesi serbest bırakmaya davet etti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tepki çeken kamplar

Çin'de son senelerdeki Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine dönük ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından büyük tepki çekiyor.

Çin, bu yerleri"mesleki eğitim merkezleri" olarak isimlendirse de uluslararası kamuoyu tarafından "yeniden eğitim kampları" olarak tanımlanan yerlerde BM verilerine göre en az 1 milyon kişinin tutulduğu düşünülüyor.

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğu, buralarda kaç kişinin olduğu ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğü konularında bilgi paylaşmıyor.

Çin'in, bölgede yaşayan Müslüman Uygurlara, mesleki, kültürel kurslar ve Çince dil eğitimi verdiğini öne sürdüğü kampların durumuna ilişkin net veriler paylaşmaması, uluslararası kamuoyunda derin endişelere neden oluyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 2019'un Temmuz ayında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara dönük muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısı yapan mektuba imza atmıştı.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını tekrarlarken, Çin şimdiye kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine müsade etti.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak için bölgede serbest şekilde inceleme yapma isteklerini ise reddetti.