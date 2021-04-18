Çine Adnan Menderes Barajı’ndan ekonomiye 2.2 milyar lira katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2010’da devreye alınan Çine Adnan Menderes Barajı’nın ekonomiye 2 milyar 222 milyon lira katkı sunduğunu dile getirdi. Yıldız, ilk olarak 1869’da Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen barajın yapımının 5 141 yıl sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen Çine Adnan Menderes Barajı’nın hem sulama hem enerji hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu belirtti. Yıldız, 136.5 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 91 bin dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu; inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla 215 bin 840 dekar alanın sulanacağını ifade etti.