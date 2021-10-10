Çin'den yeni savaş uçağı hamlesi

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından belirtildiği üzere, gelecekte bir uçak gemisine konuşlanacak stealth (hayalet) avcı uçağının ilk prototipi bu yıl içinde tanıtılacak.

China Shenyang Aircraft Corporation (SAC) tarafından bir video yayınlandı. Bu video da modeli paylaşılan hava aracının Çin’in yeni nesil uçak gemisi tabanlı çift motorlu, çift kuyruklu ve orta kanat tasarımlı olduğu görülmektedir.

Geleceğin uçak gemisi tabanlı avcı uçağının, yakın hava desteği, havadan bombalama ve hava önleme operasyonlarında gelişmiş savunma yetenekleri sağlaması amaçlanıyor. Ayrıca düşman hava savunmasını bastırma işlemini gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.