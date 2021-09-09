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Çin'den yeni online oyunlara engel
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Dünya Çin'den yeni online oyunlara engel
Dünya

Çin'den yeni online oyunlara engel

Çin, oyun bağımlılığı ile mücadele kapsamında süresiz olarak yeni online oyunlara onay verilmeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 13:04:00 -
Çin'den yeni online oyunlara engel

Çin, oyun bağımlılığı ile mücadele kampanyası çerçevesinde bir adım daha attı ve yeni online oyunlara onay vermeyi askıya aldı.

Konuya yakın kaynakların SCMP'ye verdiği bilgiye göre, yeni bilgisayar oyunlarına onay verilmesini durdurma kararı Çinli otoriteler ile Tencent ve NetEase gibi oyun sektörünün önde gelen şirketleri arasında yapılan toplantıda alındı.

Haberde, yeni oyunlara onay verilmesinin durdurulması kararını ne kadar süre uygulanacağına dair bir bilgi yer almadı.

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