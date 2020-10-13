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Aktüel Çin'den Yemen'deki Safir petrol tankeri krizine "çözüm" sözü
Aktüel

Çin'den Yemen'deki Safir petrol tankeri krizine "çözüm" sözü

Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana demirli bulunan Safir petrol tankerinin, herhangi bir sızıntı durumunda büyük bir çevre felaketine neden olabileceği belirtiliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:11:56 -
Çin'den Yemen'deki Safir petrol tankeri krizine "çözüm" sözü

ADEN (AA) - Çin, Yemen'in Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan ve tehlike arz eden Safir petrol tankeri krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) "yapıcı ve olumlu" bir rol oynama taahhüdünde bulundu.

Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Safir petrol tankerinin bakımı için uluslararası topluma yaptığı çağrının ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin kendisine bir mesaj gönderdiğini belirtti.

Mesajında Çin Dışişleri Bakanı Yi'nin "Safir petrol tankerinin yarattığı tehlikeli duruma ilişkin Pekin'in anlayışını dile getirdiğini" kaydeden Silmi, Çinli Bakan'ın Safir petrol tankeri krizi konusunda çözüm formülü bulmak için BMGK'da "yapıcı ve olumlu" bir rol oynama taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

Silmi, paylaşımında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Arap Parlamentosu Başkanı Silmi, 25 Eylül'de BM Genel Sekreteri, Avrupa Parlamentosu Başkanı ile BMGK'nın daimi üyelerinin parlamento başkanları ve dışişleri bakanlarına mektup göndererek "petrol tankerinin acilen bakımının yapılması ve Kızıldeniz'de bir çevre felaketini önlemek için acil önlemler alınması" çağrısında bulunmuştu.

- Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Ras İsa Limanı'nda 2015 yılından bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varili aşkın petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

Yemen hükümeti "Husilerin 5 yıldır tankerin bakımının yapılmasına izin vermediğini" savunurken Husiler bunu yalanlıyor.

Husiler "petrolün satışını ve gelirin hükümet ile aralarında bölüşülmesini" şart koşarken, Yemen hükümeti ise buna şiddetle karşı çıkıyor.


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