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Ekonomi Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçme kararı aldılar! Milyon dolarlarla ülkeye gelecekler
Ekonomi

Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçme kararı aldılar! Milyon dolarlarla ülkeye gelecekler

Dünyanın üretim merkezi olan Çin koronavirüs pandemisi sonrası bu konumunu tam anlamıyla kaybetti. Birçok şirket Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 15:09:00 -
Çin'den vazgeçip Türkiye'yi seçme kararı aldılar! Milyon dolarlarla ülkeye gelecekler

Dünyanın fabrikası olarak bilinen Çin, artık bu özelliğini kaybediyor. Batıyla yaşanan stratejik rekabet, Çin'de ekonomik performansın düşmesi ve salgın önlemleri gibi nedenlerle uluslararası şirketler artık ülkeden ayrılmayı planlıyor. Dev şirketler şimdi operasyonlarını taşıyacak yeni adres arayışında. Bu şirketlerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında Türkiye de var.

Çin'deki her dört Batılı şirketten birisi faaliyetlerini ülkeden taşımayı düşünüyor. Bu şirketlerin yarısı, Çin'de iş yapmanın artık daha siyasileştiğine inanıyor. Bu yönelim, Çin'deki Avrupa Birliği Ticaret Odası'nın haziran ayındaki anketiyle su yüzüne çıktı.

Batıyla Çin arasında artan stratejik rekabet, ayrışmayı hızlandırdı. Çin'in cazibe kaybı yaşamasının sebepleri arasında ekonomik performansın zayıflaması ve işçi giderlerinin artması ön sırada. Ayrıca, ülkedeki sıkı koronavirüs önlemleri de uluslararası şirketleri zorluyor.

TRT Haber'in haberine göre, dev şirketler şimdi operasyonlarını taşıyacak yeni adres arayışında. Bu adreslerin başında gelen ülkelerden biri de Türkiye.

Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Sırbistan ve Vietnam gibi ülkeler de seçenekler arasında bulunuyor. Bu ülkelerin Batıyla daha iyi ilişkilere sahip olması da şirketler için bir fırsat sunuyor.

Sağladığı avantajlar ve stratejik konumları, Türkiye ve Hindistan'ı şirketler için daha cazip hale getiriyor.

Türkiye'ye 2021'de gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı yüzde 81'lik artışla 14 milyar 200 milyon dolara ulaştı. Böylece Türkiye, dış yatırım çekme konusunda salgın öncesindeki yıllık ortalama seviyesinin de üstüne çıktı.

 

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