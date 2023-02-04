Çin’den ulusal orman varlığına 2,4 milyon hektar ekleme kararı

Ülke, tahta/ahşap talebine yanıt getirmek üzere, 2012’de bir ormanlaştırma projesi başlattığından beri 6,2 milyon hektardan fazla alan ağaçlandırıldı. Çin, dünyanın birinci ahşap ithalatçısı ve ikinci ahşap tüketicisidir.

İlgili projenin kapsadığı bölgelerde, son on yıl içinde orman ürünü stok hacmi 270 milyon metreküp arttı. Ayrıca ulusal orman alanları yaklaşık 150 milyon metreküp ahşap üretti. Orman varlığı 3,6 milyonu aşkın sayıda istihdam sağladığı gibi 150 milyar yuandan (yaklaşık 22,3 milyar dolardan) fazla girdi üretti. Ahşap üretiminden kaynaklanan bu girdi, 2 bin 700'ü aşkın sayıda dönüştürme işletmesinin yaratılmasına yol açtı.