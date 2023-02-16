Çin'den ülkedeki tüm binalar için flaş karar

Çin doğal afetlere ilişkin risklerin ülke çapında ilk araştırmasını tamamladı. Ulusal çapta anket çalışması 2020 ila 2022 arasında gerçekleşti ve 5 milyon kişiyi kapsadı. Çin Afet Önleme Ulusal Komisyonu Genel Sekreteri Zheng Guoguang, anket yoluyla doğal afetlere ilişkin çok geniş kapsamlı veri toplandığını açıkladı.

Söz konusu ankete dayalı araştırma sayesinde tüm ülkede potansiyel tehlikeler saptandı ve belli başlı bölgelerde olası doğal afetlere karşı tepki verme kapasitesi konusunda net bir fikir sahibi olundu. Bu çerçevede Zheng, anketin, afet risklerinin değerlendirilmesi ve afet sonrası lokalize edilmesi konusunda sağlam temellere sahip olunmasını sağladığını belirtti.

Öte yandan ülkede 1949 yılından beri meydana gelmiş deprem, sel, kasırga, orman yangını gibi 89 önemli afet ve bunlarla mücadele önlemlerine ilişkin veriler analize tabi tutuldu. Zheng, elde edilen verilerden yararlanarak ülkenin tüm binalarına ilişkin bilgileri içeren bir veri tabanı oluşturduğunu da söyledi.

Hükümet bünyesinde anket araştırmasından sorumlu grup, Çin’in afetleri önlemeye ve kontrole yönelik çabalarını destekleme amacıyla, ulusal çapta doğal afet veri tabanı oluşturmak için ilgili resmi daireler ve yerel yetkililer ile işbirliği yapıyor.