Çin’den Türkiye’ye yeni kurtarma ekibi

Çin’de faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, 60 kişilik yeni bir ekibi bugün Türkiye’ye gönderdi. Çin’in çeşitli bölgelerinden gelen ekip üyeleri, bugün Guangzhou kentinden yola çıktı. Ekibin İstanbul’a ulaştıktan sonra arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Adıyaman’a geçmesi bekleniyor.

Takviye ekibin en önemli görevinin, personel rotasyonu ve malzeme tedariki yapmak olduğu kaydedildi. Ekibin çalışmalara katılmasıyla Türkiye’deki Mavi Gök Kurtarma Ekibi üyelerinin sayısı 188’e çıkacak.

Bunun dışında, ekibin beraberinde dedektörler, insansız hava araçları, uydu bağlantılı telefonlar ve tıbbi malzemeler dâhil olmak üzere toplam 1,5 ton ağırlığında malzeme götürdüğü öğrenildi. Şu ana kadar, Guangzhou gümrüğünden toplam 29 ton ağırlığında beş grup yardım malzemesi geçti.