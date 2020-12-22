  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'den Türk İHA'ları ile ilgili flaş öneri
Dünya

Çin'den Türk İHA'ları ile ilgili flaş öneri

Çin'de yayın yapan South China Morning Post, Bayraktar İHA'lara ilişkin çarpıcı bir analize yer verdi. Gazete dikkat çeken bir öneride de bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:37:00 -
Çin'den Türk İHA'ları ile ilgili flaş öneri

Geçtiğimiz haftalarda orduya savaş talimatı verilen Çin'den gelen bir makalede Türk İHA'ları ile ilglili dikkat çeken tavsiyelerde bulunuldu. 

Türk İHA'ları, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki başarısının ardından birçok uluslararası gazete, dergi ve televizyon kanalı tarafından övüldü. Çinli gazete South China Morning Post'ta da "Dağlık Karabağ savaşındaki drone saldırıları Çin ordusu için bir uyarı olmalı" başlıklı bir yazı yer aldı. Yazıda Ermenistan'ın Azerbaycan silahları ile pusuya düşürüldüğü ve Çin'in ordusunda geleceğe dair hazırlık yapılması gerektiği belirtildi. Çin ordusunun drone geliştirdiği ancak yeterli düzeye gelemediği vurgulanan yazıda Türk İHA'ları örnek gösterildi. Makalede İHA'ların savaş alanlarındaki etkisine vurgu yapılarak Çin'in bu stratejiye göre hareket etmesi tavsiye ediliyor.

"Bayraktar İHA'ları önemli rol oynadı"

Makaleden öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Tankerler, radarlar ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere konvansiyonel kara kuvvetlerindeki varlıklarına rağmen, Ermeni ordusu Azerbaycan'dan gönderilen İHA'lar için kolay bir avdı, özellikle siperlerde ve hareketli araçlarda hedeflere hassas saldırılar düzenleyen Bayraktar TB2 insansız hava araçları önemli rol oynadı.

Azerbaycan'ın havada süzülen insansız hava araçlarının çektiği videolar, Ermeni askerlerinin tespit edildiği yerde hedef alındığını gösteriyordu. İHA'lar aynı zamanda keşif operasyonlarında da kullanıldı Ermenistan'ın mağlubiyetine yardımcı oldu.

İHA tehdidi teknoklojik açıdan daha gelişmiş

Ordumuzun çeşitli tiplerde çok sayıda insansız hava aracı var ancak yine de gelişmiş insansız hava araçları tehdidiyle karşı karşıya. Dağlık Karabağ ihtilafında gördüğümüz insansız hava araçlarıyla karşılaştırıldığında, karşımıza çıkan İHA tehdidi teknolojik açıdan daha gelişmiş, tespit etmesi ve savunması daha zor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Zaza

Yeni çıkanı daha mükemmel. Bayraktar adamdir
  • Yanıtla
Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!
Yerel

Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!

İzmir'de, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan gö..
İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler
Yerel

İbretlik ifşa! Çırılçıplak soyup sokak sokak gezdirdiler

İstanbul Halkalı’da aldatıldığını düşünen adam, karısı ile gayrimeşru ilişki yaşadığını iddia ettiği adama ibretlik bir ceza verdi. İddiaya ..
Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı
Gündem

Savcı Sayan'ı ölümle tehdit eden saldırgan HDP'li çıktı

Sosyal medyadan çektiği video ile ölüm tehdidinde bulunan saldırganla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay