Çin'den Türk İHA'ları ile ilgili flaş öneri

Geçtiğimiz haftalarda orduya savaş talimatı verilen Çin'den gelen bir makalede Türk İHA'ları ile ilglili dikkat çeken tavsiyelerde bulunuldu.

Türk İHA'ları, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki başarısının ardından birçok uluslararası gazete, dergi ve televizyon kanalı tarafından övüldü. Çinli gazete South China Morning Post'ta da "Dağlık Karabağ savaşındaki drone saldırıları Çin ordusu için bir uyarı olmalı" başlıklı bir yazı yer aldı. Yazıda Ermenistan'ın Azerbaycan silahları ile pusuya düşürüldüğü ve Çin'in ordusunda geleceğe dair hazırlık yapılması gerektiği belirtildi. Çin ordusunun drone geliştirdiği ancak yeterli düzeye gelemediği vurgulanan yazıda Türk İHA'ları örnek gösterildi. Makalede İHA'ların savaş alanlarındaki etkisine vurgu yapılarak Çin'in bu stratejiye göre hareket etmesi tavsiye ediliyor.

"Bayraktar İHA'ları önemli rol oynadı"

Makaleden öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Tankerler, radarlar ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere konvansiyonel kara kuvvetlerindeki varlıklarına rağmen, Ermeni ordusu Azerbaycan'dan gönderilen İHA'lar için kolay bir avdı, özellikle siperlerde ve hareketli araçlarda hedeflere hassas saldırılar düzenleyen Bayraktar TB2 insansız hava araçları önemli rol oynadı.

Azerbaycan'ın havada süzülen insansız hava araçlarının çektiği videolar, Ermeni askerlerinin tespit edildiği yerde hedef alındığını gösteriyordu. İHA'lar aynı zamanda keşif operasyonlarında da kullanıldı Ermenistan'ın mağlubiyetine yardımcı oldu.

İHA tehdidi teknoklojik açıdan daha gelişmiş

Ordumuzun çeşitli tiplerde çok sayıda insansız hava aracı var ancak yine de gelişmiş insansız hava araçları tehdidiyle karşı karşıya. Dağlık Karabağ ihtilafında gördüğümüz insansız hava araçlarıyla karşılaştırıldığında, karşımıza çıkan İHA tehdidi teknolojik açıdan daha gelişmiş, tespit etmesi ve savunması daha zor."