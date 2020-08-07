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Aktüel

Çin'den Tayvan'ı tanıyan Somaliland'e sürpriz ziyaret

Somaliland ve Tayvan'ın birbirini bağımsız olarak tanıması Çin'in tepkisine yol açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 19:11:13 -
Çin'den Tayvan'ı tanıyan Somaliland'e sürpriz ziyaret

MOGADİŞU (AA) - Çin'den üst düzey bir heyet, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'la diplomatik ilişki başlatan Somaliland'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Somaliland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Somaliland Bölgesi Başkanı Musa Bihi Abdi'nin Çin-Afrika İş Birliği Forumundan (FOCAC) üst düzey bir heyeti kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Büyükelçi Zhou Yuxiao'nun başkanlık ettiği heyetin ziyareti, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve tanınmak için lobi faaliyetlerini artıran Somaliland'in Tayvan'la ikili ilişkileri tesis etmesinin ardından geldi.

Tavyan ve Somaliland'in geçen ay birbirini bağımsız iki devlet olarak tanıması Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor.


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