Çin’den Soçi’deki üçlü zirveye destek

Yeni Akit Ankara

Çin Dışişleri Başkanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin’in Azerbaycan ve Ermenistan’ın çelişkileri ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmelerini ümit ettiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkları Soçi'de görüştü.

“Azerbaycan ve Ermenistan Çin’in dostu ve ortakları”

Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Sözcü Zhao, Rusya’nın bölgesel barışı ve istikrarı korumak için harcadığı çabaları takdirle değerlendirdi. Azerbaycan ve Ermenistan’ın Çin’in dost ve ortakları olduğuna işaret eden Zhao, iki ülkenin çelişkileri ve anlaşmazlıkları diyalog ve müzakere yoluyla çözmesini, bölgesel barış ile istikrarın yanı sıra halkların huzurunu korumak için ortak çaba göstermesini arzuladıklarını bildirdi.